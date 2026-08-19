Tscheche mit Sohn von Hubschrauber aus Hohen Tauern gerettet

In den Hohen Tauern wurden zwei Bergsteiger mit dem Polizeihubschrauber sicher geborgen. Vater und Sohn blieben unverletzt.

Diese Tour hatten sich ein 45-jähriger tschechischer Staatsangehöriger und sein 11-jähriger Sohn wohl auch anders vorgestellt: Schon am Dienstag unternahmen sie von Mallnitz aus eine Hüttentour. Noch am selben Tag erreichten sie die Böseckhütte und nächtigten dort.

Am Mittwoch setzten sie um 9 Uhr ihren Weg in Richtung Oschenikscharte fort, in einer Seehöhe von rund 2500 Metern verloren sie dann aber den Weg. Aufgrund der Steilheit und des losen Untergrundes konnten sie weder vor noch zurück und setzten den alpinen Notruf ab. In der Folge wurden beide in alpine Notlage geratenen Bergsteiger im Polizeihubschrauber Libelle Lima nach Mallnitz geflogen. Sowohl der Vater als auch sein Sohn blieben bei dem Vorfall unverletzt.