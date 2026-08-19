Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Oberkärnten

Bei einem Verkehrsunfall in Irschen wurden vier Personen verletzt. Eine Frau und ihr Sohn mussten mit dem Notarzthubschrauber ins Spital gebracht werden.

Alle vier Unfallbeteiligten wurden verletzt, zwei mussten mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen werden

Schwerer Verkehrsunfall am Mittwoch in Oberkärnten: Gegen 12.30 Uhr lenkte ein 67-jähriger Mann aus Osttirol sein Auto auf der Drautal Straße B100 im Gemeinde- und Freilandgebiet von Irschen (Bezirk Spittal an der Drau) von Spittal kommend in Richtung Oberdrauburg. Zur gleichen Zeit kam ihm eine 41-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal mit ihrem Auto entgegen. In ihrem Fahrzeug befanden sich auch ihre 22-jährige Tochter sowie ihr 12-jähriger Sohn.

Frontalzusammenstoß

Auf Höhe von Potschling dann das Unglück, als der 67-Jährige einen vor ihm fahrenden Lkw überholen wollte. Es kam dabei nämlich zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto der 41-Jährigen. Beim Unfall wurden alle Insassen unbestimmten Grades verletzt.

Der Unfalllenker und die 22-Jährige wurden von der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert. Die 41-Jährige und ihr Sohn wurden mit dem Notarzthubschrauber C7 ins Klinikum Klagenfurt geflogen.

Im Einsatz standen die Polizeiinspektionen von Oberdrauburg und Greifenburg, die Rettung Kötschach, Greifenburg und Lienz sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Kötschach-Mauthen, Oberdrauburg, Irschen, Simmerlach und Dellach mit acht Fahrzeugen und 57 Kameraden.