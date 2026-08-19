23 Tote bei Zusammenstoß von Bus und Lkw in Brasilien

In Brasilien sind beim Zusammenstoß eines Krankentransportbusses mit einem Lastwagen am Mittwoch mindestens 23 Menschen ums Leben gekommen. Die meisten Toten waren nach Polizeiangaben Insassen des Busses, unter ihnen war auch der Busfahrer. Der Bus war demnach unterwegs in die Stadt Curitiba, um die Passagiere in verschiedene Krankenhäuser zu bringen. Der Unfall ereignete sich den Angaben zufolge im Bundesstaat Paraná im Süden Brasiliens.