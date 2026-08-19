Den WWF zu diskreditieren ist die falsche Reaktion auf Kritik

Auch wenn mit dem Raumordnungsgesetz Schritte in die richtige Richtung gesetzt wurden, hat das Land Kärnten beim Bodenschutz nach wie vor viel Luft nach oben.

Zuspitzung gehört zum Handwerkszeug von Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder WWF. So sucht Greenpeace jährlich „Österreichs 9 Betonschätze“, um auf besonders versiegelte, hitzegeplagte Orte hinzuweisen, etwa völlig überdimensionierte Parkplätze bei Supermärkten. Der WWF hat in seinem Bodenreport jetzt Kärnten mit Gesamtnote 4, der zweitschlechtesten aller Bundesländer, bewertet – in sechs von elf Handlungsfeldern gibt es sogar die Note 5. Der Bodenverbrauch sei in zehn Jahren prozentuell fünfmal so stark wie die Bevölkerung gewachsen, wirksame Schutzkriterien würden fehlen.

Dass das Land diese Kritik als „unhaltbar und falsch“ abtut und als Konter die Bewertungskriterien infrage stellt, ist eine bekannte Strategie. Statt den Absender zu diskreditieren, wäre es jedoch besser, Analysen wie diese zumindest punktuell ernst zu nehmen und daraus zu lernen.

Auch wenn es viele Altlasten gibt und mit dem 2021 beschlossenen Raumordnungsgesetz ein Schritt in die richtige Richtung gesetzt wurde, hat Kärnten beim Bodenschutz und sparsamen Umgang mit Flächen noch viel Luft nach oben – Großbauvorhaben auf der grünen Wiese, anhaltende Zersiedelung und Versiegelung hochwertiger Böden sind ein klarer Beleg dafür.