Live-Musik: Alternatives Zentrum in Wolfsberg feiert Sommerfest

Am 21. und 22. August lädt der Container 25 in St. Michael zum Sommerfest mit Diskurs und Musik. Es spielen der Nino aus Wien, Bull Nakano und viele mehr.

Das erste Sommerfest im Container 25 ging 2013 über die Bühne

„Container 25“ – so heißt die Kulturinitiative in St. Michael bei Wolfsberg, die als Verein seit 2009 besteht. „Das erste Sommerfest war 2013“, erinnert sich Vorstandsmitglied Daniel Gönitzer. Seither habe es jedes Jahr stattgefunden. „Mit harten Auflagen, die wir sehr ernst genommen haben, und eingeschränkter Teilnehmerzahl sogar im Coronajahr 2020 als Open-Air.“ Über die Jahre sei das beschauliche Fest mit Live-Musik von Indie und Elektronik bis Hardcore-Punk, Lesungen, Kunst, Diskurs und rund 150 bis 200 Besucherinnen und Besuchern „sehr gewachsen“, habe sich „arg entwickelt“. Beispielsweise war es nicht immer zweitägig.

1 / 2 Daniel Gönitzer und Kollegin Alina Volk © Katharina Weber

Am 21. und 22. August ist es erneut soweit. „Heuer ist es wieder einmal sehr groß aufgezogen“, verspricht Gönitzer. „Wir haben immer wieder große Artists gehabt – heuer den Nino aus Wien. Ein roter Faden der sich durchzieht, ist jedes Jahr der prominent besetzte Kultur-Act, diesmal Barbi Marković, die den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen hat und eine der gefragtesten Autorinnen Österreichs ist.“

1 / 2 Der Nino aus Wien © Michael Liebert

Gönitzer findet „heuer besonders cool“, dass der Verein größere Acts einladen kann, „aber wir unseren Prinzipien treu geblieben sind“. Damit meint er auch einen gewissen politischen Anspruch. So gibt es unter anderem eine Broschürenpräsentation der Initiative Antifaschistisches Denken, die sich mit rechtsextremen Bombenattentätern der 1990er-Jahre wie Franz Fuchs auseinandersetzt. Um junge Menschen auf den alternativkulturellen Geschmack zu bringen, ist der Eintritt bis inklusive 18 Jahre frei.

© Nina Radeschnig Lesung beim Sommerfest

Eröffnet wird das Sommerfest am Freitag vom Popduo Sweety Nicks mit Coversongs von Stevie Nicks (Fleetwood Mac) und danach beehrt der Nino aus Wien den alten Stadl, gefolgt von Pop-Romantik von Tauchen, bevor Bull Nakano den musikalischen Reigen mit ihrem kompromisslosen Hardcore abrundet.