Mann zeigte Carabinieri unabsichtlich Kokainpäckchen-Foto

Im Südtiroler Bruneck hat ein Mann, als er freiwillig einen Chatverlauf herzeigte, Polizisten ein Foto eines Kokain-Päckchens gezeigt. Bei der anschließenden Hausdurchsuchung wurden 45 Gramm der Droge gefunden.

Etwas zu offenherzig hat sich ein Albaner kürzlich im Südtiroler Bruneck gegenüber den Carabinieri gezeigt. Diese waren wegen angeblicher Unruhestiftung durch den Mann gerufen worden. Der Mann zeigte den Beamten daraufhin freiwillig einen Chatverlauf mit einer Frau, die ihn um Geld bat. Dabei zeigte der 48-Jährige den Carabinieri offenbar unabsichtlich ein Foto eines Kokainpäckchens. Bei Kontrollen wurden dann 750 Euro Bargeld und 45 Gramm Rauschgift gefunden.

Cellophan-Päckchen mit weißem Pulver

Dies berichtete das Südtiroler Nachrichtenportal „stol.it“ am Mittwoch unter Berufung auf die Exekutive. Der Vorfall hätte sich bereits vergangene Woche ereignet. Bei der Sichtung des Smartphones zeigte der Mann ein Bild eines Cellophan-Päckchens mit weißem Pulver her, welches auf Kokain schließen ließ. Die Carabinieri führten daraufhin eine Personenkontrolle durch und fanden das Bargeld, das der Albaner bei sich trug. Bei einer zusätzlich veranlassten Hausdurchsuchung wurde schließlich das Rauschgift entdeckt.

Der 48-Jährige wurde verhaftet und letztlich in den Hausarrest überstellt. Die Herkunft des Bargelds konnte der Mann nicht erklären. Er war schon öfter in Drogendelikte verwickelt gewesen, hieß es.