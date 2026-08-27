Vier Millionen Euro für die Hermagorer Mittelschulen

An allen drei Mittelschulen im Bezirk Hermagor werden Baumaßnahmen umgesetzt. Von diesen profitieren die Schüler und Vereine gleichermaßen.

Nach einer mehrjährigen Vorbereitungs- und Planungsphase wurde die Finanzierung für diverse Baumaßnahmen an den Mittelschulen im Bezirk Hermagor aufgestellt. Seitens des Schulgemeinschaftsverbandes konnten im Rahmen von Verhandlungen mit der Kärntner Landesregierung rund drei Millionen Euro an zusätzlichen Mitteln für die Sanierungen organisiert werden. Im Juni wurde mit den Bauarbeiten gestartet. Von den Investitionen sollen nicht nur die Schüler profitieren, sondern auch die vielen Vereine, die in den Mittelschulen eingemietet sind.

Das größte Bauvorhaben stellt die Generalsanierung des Turnhallenbereiches der Mittelschule Hermagor dar, 3,5 Millionen Euro werden investiert. Diese umfasst die Erneuerung des Verbindungsbaus zwischen den beiden Hallen sowie die Sanierung der Umkleidebereiche und die Ergänzung durch neue Räumlichkeiten. Um Barrierefreiheit garantieren zu können, wird ein neuer Aufzug installiert und der Zugang zur Sporthalle mit einem Treppenlift erleichtert. Ziel ist es, künftig die gesamte Sportanlage für alle uneingeschränkt zur Verfügung zu stellen. Zudem werden die beiden Turnsäle einer thermischen Sanierung unterzogen. Im Zuge der Arbeiten wird auch die Dacheindeckung erneuert. Dadurch können die Betriebskosten nachhaltig reduziert werden. Eine Fertigstellung der Modernisierungsarbeiten ist im Laufe des kommenden Jahres geplant.

Umsiedelung, neue Räume und die Nachmittagsbetreuung

Eine Modernisierung des Ganztagsschulbereiches in der Mittelschule Kötschach-Mauthen steht ebenfalls auf dem Programm. 250.000 Euro werden investiert. Um eine funktionale und wirtschaftliche Umnutzung von vorhandenen, aber wenig genutzten Räumen zu erzielen, wird die Ganztagsschule aus dem Rathaus in die Musikmittelschule umgesiedelt. Ziel ist es, die Funktionalität der Nachmittagsbetreuung zu verbessern und Funktionsräume für Betreuung, Lernen, Freizeit und Versorgung zu schaffen.

150.000 Euro fließen in qualitätsverbessernde Maßnahmen im Bildungszentrum Lesachtal. Diese betreffen den naturwissenschaftlichen, sportlichen und musischen Bereich. Während der Sommermonate werden ein neuer Physiksaal sowie neue Räumlichkeiten für die Nachmittagsbetreuung gestaltet. Durch die Erweiterung des Schlagwerkbereiches sollen neue Chancen für die jungen Musiktalente der Region geschaffen werden.

© Gemeindeverband Karnische Region Gerald Kubin, Vorsitzender des Schulgemeindeverbandes Hermagor

„Wir sind im Zeitplan. Die Umbauarbeiten im Lesachtal und in Kötschach werden rechtzeitig vor Schulbeginn abgeschlossen. In Hermagor werden wir im Frühjahr so weit sein. Die Arbeiter auf unseren Baustellen leisten großartige Arbeit. Es freut mich besonders, dass der Großteil der Dienstleistungen von heimischen Firmen durchgeführt wird. Wir investieren mit diesen Projekten gezielt in moderne Bildungsräume und eine nachhaltige Infrastruktur“, freut sich der Lesachtaler Vizebürgermeister Gerald Kubin, der den Vorsitz des Schulgemeindeverbandes Hermagor führt.