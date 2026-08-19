Mehrere Tote bei Luftangriff auf Polizeistation in Gaza

Bei einem neuen israelischen Luftangriff auf eine Polizeistation im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben mindestens neun Menschen getötet worden. 15 weitere Personen seien verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Polizei war auch eine Frau unter den Toten. Ein Sprecher des Innenministeriums sprach von einem "brutalen Massaker" gegen Polizisten.

© APA/AFP Erneuter Angriff in Gaza