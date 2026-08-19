US-Familie macht Sensationsfund bei Strandurlaub in New Jersey

Ein Strandtag an der US-Ostküste ist für eine Familie aus Pennsylvania zu einem außergewöhnlichen Fossilfund geworden: Mike Bowers entdeckte einen prähistorischen Megalodon-Zahn, sein elfjähriger Sohn Bo fischte ihn aus einer engen Felsspalte.

Der elfjährige Bo Bowers und sein Vater Mike suchten am Strand von Sea Isle City in New Jersey eigentlich nur nach gewöhnlichen Muscheln. Als Mike zwischen den massiven Felsblöcken einer Mole eine dunkle, ungewöhnliche Struktur im Gestein entdeckte, reichte seine eigene Hand nicht aus, das Fundstück zu bergen: Die Felsspalte war schlicht zu eng.

Mike rief seinen Sohn zu Hilfe. Bo zwängte seine schmale Hand durch die Steinlücke, tastete im Dunkeln nach der harten Kante und zog das Objekt schließlich vorsichtig ins Sonnenlicht.

Statt einer Muschel hielt der Elfjährige eine rund zehn Zentimeter lange, versteinerte Trophäe in den Händen: den Zahn eines Otodus megalodon, des größten Raubhais der Erdgeschichte.

Megalodon-Zähne

Fachleute, darunter Experten des renommierten Cape May Whale Watch and Research Centers, untersuchten das Fundstück und bestätigten die Echtheit des Millionen Jahre alten Urzeit-Relikts. Für den Buben aus Pennsylvania wurde der Fund zu einem unvergesslichen Erlebnis: Es sei für ihn „wirklich kaum zu glauben“ gewesen, als er erfuhr, dass der Zahn Millionen Jahre alt ist, sagte er gegenüber US-Medien.