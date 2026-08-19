Frequency lockt wieder Musikfans nach St. Pölten

Das Frequency Festival bringt St. Pölten auch 2026 wieder zum Beben. Was Fans zu Line-up, Anreise, Shuttle-Service und Parkmöglichkeiten wissen müssen.

Bevor sich der heimische Konzertsommer langsam aber sicher seinem Ende nähert, wartet St. Pölten in den kommenden Tagen mit dem Frequency Festival auf. Bereits Mittwochabend geht es mit einer Silent Disco im Greenpark los. Mit deutlich mehr Andrang als beim offiziellen Auftakt ist am Donnerstag zu rechnen, wenn Kraftklub, Lorde und Fontaines D.C. dem rockaffinen Publikum einheizen, während unter anderem James Hype, Hedex b2b Bou sowie Camo & Krooked die Fans vor der Electronic-Bühne zum Tanzen animieren.

Am Freitag kommen Deutschrap-Liebhaber bei den Auftritten von Sido und SSIO voll auf ihre Kosten. Wer damit weniger bis gar nicht anfangen kann, dürfte bei den Performances von Paul Kalkbrenner, Tom Odell und Audrey Nuna gut aufgehoben sein. Ehe am Freitag die Bühne mitunter den Twenty One Pilots, Ken Carson, Ski Aggu und Ikkimel gehört.

Öffentliche Anreise und Shuttle-Service

Festivalbesucherinnen und Besuchern, die mit dem Zug anreisen, steht ein eigener Shuttlebus-Service zur Verfügung. Vom Bahnhof St. Pölten fahren die Busse auf zwei getrennten Routen entweder zum Green-Camping-Bereich oder zum Haupteingang des Festivalgeländes. Das Shuttle-Ticket kostet zehn Euro und berechtigt zu unbegrenzten Fahrten zwischen Bahnhof und Festivalareal.

Am Mittwoch fahren die Busse von 9 bis 23 Uhr, von Donnerstag bis Samstag jeweils von 8 Uhr morgens bis 2 Uhr nachts. Für die Abreise am Sonntag steht der Shuttle-Service von 6 bis 12 Uhr zur Verfügung. Alternativ können Festivalgäste auch die regulären öffentlichen Buslinien nutzen. Von der Haltestelle „Kelsengasse“ sind es nur wenige Gehminuten bis zum Haupteingang des Frequency-Geländes.

Zufahrt mit dem Auto und Parkmöglichkeiten

Wer mit dem Auto zum Frequency Festival nach St. Pölten anreist, sollte laut Veranstalter die Autobahnausfahrt St. Pölten Ost nutzen. Diese ist über die Westautobahn A1 und die S33 erreichbar. Im östlichen Bereich des Festivalgeländes stehen zusätzliche Parkplätze zur Verfügung, außerdem wurde dort eine neue Bandausgabe eingerichtet. Für die Fahrt auf der Autobahn ist eine gültige Vignette erforderlich.

Die aktuelle Verkehrssituation Grüne Abschnitte bedeuten fließenden, dunkelrote Abschnitte stockenden Verkehr.

Der Zutritt zum Festivalgelände ist ausschließlich über die vier Bandausgaben möglich, nicht über die Landsberger Straße oder angrenzende Siedlungsgebiete. Besucher werden gebeten, ausschließlich ausgewiesene Parkflächen zu nutzen sowie Fahr- und Halteverbote zu beachten. Rettungs- und Versorgungswege müssen unbedingt freigehalten werden. Falsch abgestellte oder andere Verkehrsteilnehmer behindernde Fahrzeuge werden abgeschleppt. Für Schäden, Verletzungen oder Diebstähle auf den Parkplätzen übernimmt der Veranstalter keine Haftung.