Die anhaltende Hitze und Trockenheit lassen in Oberkärnten so gut wie kein Schwammerl sprießen. In Osttirol ist die Lage nicht ganz so dramatisch.

Für sämtliche Pilzliebhaber ist ein Streifzug durch die heimischen Wälder in den Sommermonaten Pflicht. Während es Jahre gab, in denen Eierschwammerl, Herrenpilze und Steinpilze nur so aus dem Boden schossen, trifft das motivierende Sprichwort „Wer suchet, der findet“ diese Saison nicht zu. Sammler, die mit prall gefüllten Körben nach Hause gehen, um die Funde zu Soßen oder Gröstl zu verarbeiten oder Italiener, deren Funde beschlagnahmt werden, weil laut Pilzverordnung nur zwei Kilogramm pro Person erlaubt sind, sucht man ebenso vergeblich wie die Pilze selbst.

Als „Schützer der Natur“ und demnach auch der Schwammerln streifen die Mitglieder der Kärntner Bergwacht regelmäßig durch das Gehölz, um sich selbst ein Bild der Situation zu machen. Während sich Pilz-Enthusiasten über die nicht existente Ausbeute ärgern, macht den Helfern vor allem die Dürre Sorgen.

„Die Situation ist prekär. Es ist sehr, sehr trocken und kein Regen in Sicht. Sobald es wieder anhaltende Niederschläge gibt, könnte es mit dem Pilzwachstum wieder losgehen – garantiert ist dies jedoch nicht. Ich kann nicht einschätzen, ob noch etwas zu retten wäre. Niemand kann vorhersagen, wie sich die Natur verhält. Wir machen regelmäßige Kontrollen. Die Situation ist in ganz Kärnten ähnlich. Es war lange Zeit sehr trocken, deshalb sind auch die vereinzelten Pilze, die wachsen, trocken. Der Ertrag ist alles andere als ergiebig. Normalerweise startet die Hauptsaison im August“, schildert Johannes Leitner, Leiter der Kärntner Bergwacht.

Geheime Plätze auf der Schattenseite

Dem schließt sich sein Kollege Hannes Hössl an, der für den Bezirk Spittal zuständig ist: „Die Hitzewelle hat dafür gesorgt, dass man aktuell fast gar keine Schwammerln findet. Sollte es über einen längeren Zeitraum mehr Regen geben, könnte sich dies ändern, aber garantieren können wir das nicht. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie die Sporengeflechte im Boden reagieren. Auf eine Schwammerl-Invasion darf man in ganz Kärnten jedoch nicht mehr hoffen.“ Hössl rät, bis zum Herbst abzuwarten. „Auf Einheimische treffen wir in den Wäldern kaum. Einige Italiener sind hier. Sie finden maximal ein kleines Körberl, das sei ihnen gegönnt.“

Obwohl Trockenheit und Dürre auch in den Osttiroler Wäldern ein großes Thema sind, ist die Lage laut Robert Niederbacher, Bezirksstellenleitung der Bergwacht Lienz, „noch nicht ganz so dramatisch wie in Kärnten“. Ein „bisserl Regen“ habe die Lage entschärft. „Die Schwammerln sind weiterhin rar. Viele Einheimische sind noch nicht unterwegs, aber umso mehr Italiener. Sie nutzen die inoffizielle Urlaubszeit rund um den Feiertag Ferragosto. Sie kennen die Geheimplätze. In manchen Tälern auf der Schattenseite im Defereggen- oder Debanttal wird man fündig. Man muss nur wissen, wo man sucht. Wie die Saison tatsächlich angelaufen ist, können wir aber erst in zwei bis drei Wochen beurteilen.“