Schulartikel-Preisvergleich: Differenz von 21 Euro bei Farbstiften

Ein Arbeiterkammer-Vergleich ergab, dass es zum Teil beträchtliche Preisunterschiede bei Schulsachen gibt. Wer Preise vergleicht und auf Aktionen achtet, kann viel sparen.

50 Prozent Einsparpotenzial hat die Arbeiterkammer bei einem Preisvergleich für Schulartikel erhoben. Verglichen wurde dabei je ein Muster-Warenkorb für Schulanfänger und für Mittelschüler. Bei 24 Stück Farbstiften lassen sich demnach sogar bis zu 21 Euro sparen. Ein Zirkel war um bis zu zwölf Euro billiger als ein vergleichbares Produkt.

Große Preisspanne

Verglichen wurden Preise der einzelnen Schulartikel bei neun Anbietern. Beim Muster-Warenkorb für Schulanfänger liegt die Preisspanne laut Arbeiterkammer zwischen 78 Euro und 153 Euro. Beim Mittelschüler-Warenkorb bewegten sich die Preise zwischen 106 und 223 Euro. Die AK empfiehlt, darauf zu achten, dass Aktionspreise oft nur für einen kurzen Zeitraum gelten.