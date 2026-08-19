Drei Verletzte nach Pkw-Kollision in Anger

Am Mittwochvormittag kam es auf der B72 in Anger zu einem Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten, drei Personen wurden unbestimmten Grades verletzt.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochvormittag gegen 9.25 Uhr in Anger. Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Mattersburg in Burgenland wollte von der B 72 kommend an der Kreuzung B72/L409 nach links in Richtung Feistritzklamm abbiegen und dürfte dabei den entgegenkommenden Pkw übersehen haben, den ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Weiz lenkte.

1 / 3 Zwei Pkw kollidierten am Mittwochvormittag. © Ff Oberfeistritz

Die Fahrzeuge kollidierten, beide Lenker sowie die 64-jährige Beifahrerin des 74-Jährigen erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden nach der Erstversorgung ins LKH Weiz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Polizei, das Rote Kreuz, die Feuerwehr Oberfeistritz sowie die Straßenmeisterei Birkfeld.