Zehn Jahre Torlauf Dachstein – neue Bewerbe zum Jubiläum

„Ultra“ und „Skyrace“ zum Geburtstag der Trailrunning-Veranstaltung am 5. September. Die Anmeldung ist bereits möglich.

2017 hat er seine Premiere gefeiert, heuer geht er somit zum zehnten Mal über die Bühne: der Torlauf Dachstein. Am 5. September dürfen für das Trailrunning-Event in Ramsau am Dachstein wieder die Laufschuhe geschnürt werden – und zum Jubiläum können die Veranstalter mit zwei neuen Bewerben aufwarten. Nebst Marathon (42 Kilometer, 2500 Höhenmeter), Halbmarathon (24 Kilometer, 510 Höhenmeter), 10-Kilometer- und Teamlauf darf heuer auch beim Ultra über 72 Kilometer und 3900 Höhenmeter sowie beim Skyrace mit 24 Kilometern und 2200 Höhenmetern gestartet werden. Bei Letzterem geht es ins hochalpine Gelände, Ziel ist die Bergstation der Dachstein Gletscherbahn.

„Der Torlauf Dachstein ist seit zehn Jahren ein sportliches Highlight in der Region und verbindet anspruchsvolles Trailrunning mit einer einzigartigen Bergkulisse“, sagt Mathias Schattleitner, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schladming-Dachstein.

Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es online unter www.torlauf-dachstein.info.