17-jährige Südoststeirerin lebt Traum von großer Fußballbühne bei Sturm

Vom SV Mühldorf führte Nina Wippels Weg zum SK Sturm Graz. Dort konnte sie bereits Bundesliga-Luft schnuppern. Wie sie Schule und Leistungssport unter einen Hut bekommt.

Nina Wippel aus Feldbach hat mit ihrem Bundesliga-Debüt mit den Sturm-Graz-Frauen heuer einen ersten Meilenstein in ihrer Karriere erreicht

Gerade einmal acht Jahre alt war Nina Wippel, als der Fußball zu einem wichtigen Teil ihres Lebens wurde. Beim SV Mühldorf machte die Oberweißenbacherin (Gemeinde Feldbach) damals ihre ersten Schritte am Rasen. Mittlerweile trägt sie das Trikot des SK Sturm Graz. Dort trainiert sie mit der Kampfmannschaft und durfte schon in der Bundesliga auflaufen.

Dass Talent vorhanden ist, zeigte sich früh. Vor ihrem Wechsel zu Sturm spielte Wippel bereits für die steirische U14-Mädchenauswahl. In der Saison 2023/24 gelang dort ein besonderer Erfolg: Das Team krönte sich zum österreichischen Meister. „Mit Coolness und Bestimmtheit”, wie es Teammanager Herbert Braunegger beschrieb, holte sich das Team den Sieg – und das nach einer neunstündigen Anreise nach Vorarlberg.

© Dr. Doris Seybold In der Saison 2023/24 holte die steirische U14-Auswahl den österreichischen Meistertitel. Nina Wippel war live mit dabei

Wippel bringt Sturm und Schule unter einen Hut

Die Erfahrungen auf diesem Niveau halfen ihr beim nächsten Karriereschritt, ist Wippel sicher, und sagt rückblickend: „Deshalb glaube ich, dass der Sprung in die Akademie von SK Sturm Graz Frauen für mich nicht mehr ganz so groß war.“ Heute gilt es für die junge Fußballerin, Schule und Leistungssport unter einen Hut zu bringen. Wippel besucht das BG/BRG Oeversee in Graz. Trotz ihrer sportlichen Ambitionen setzt sie klare Prioritäten: „Mein erstes Ziel ist es, die Schule erfolgreich abzuschließen.“

Auf dem Fußballplatz darf der Blick weiter nach vorne gehen. Wippel trainiert bereits mit der Kampfmannschaft von Sturm und gehört auch dem Kader an. Der nächste Schritt ist für sie klar: „Mein Ziel ist es, mich dort langfristig durchzusetzen und regelmäßig in der Startaufstellung zu stehen.“ Wie sich ein solcher Schritt anfühlen kann, hat sie bereits erlebt. In der vergangenen Saison feierte Wippel ihr Bundesliga-Debüt – bislang der größte Erfolg ihrer jungen Karriere. „Für mich war das ein besonderer Moment, weil es gezeigt hat, dass sich die harte Arbeit und die vielen Trainings ausgezahlt haben“, so die Südoststeirerin.

Langfristig träumt sie aber auch von Größerem: Wenn die Entwicklung stimmt, würde sie später gerne einmal im Ausland spielen. Dabei beschäftigt Wippel nicht nur die eigene Karriere. Sie erlebt auch mit, welchen Stellenwert der Frauenfußball derzeit hat – und wo aus ihrer Sicht noch Aufholbedarf besteht. Vor allem bei der öffentlichen Wahrnehmung sieht sie Luft nach oben: „Der Frauenfußball braucht noch viel mehr Medienpräsenz und Aufmerksamkeit“, sagt Wippel.

© Doris Seybold Abseits vom Spielfeld macht sich Wippel auch Gedanken zur Aufmerksamkeit, die der Frauenfußball in Österreich erhält

Mehr Sichtbarkeit für mehr Möglichkeiten

Regelmäßige Berichterstattung könne dazu beitragen, neue Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen und gleichzeitig zu zeigen, welche Qualität der Sport bietet: „Ich glaube, dass sich deutlich mehr Menschen dafür interessieren würden, wenn sie regelmäßig Spiele, Spielerinnen und Geschichten aus dem Frauenfußball sehen würden.“

Mehr Sichtbarkeit bedeute dabei nicht nur größere Bekanntheit: „Die mediale Aufmerksamkeit kann die weitere Professionalisierung vorantreiben“, sagt Wippel. Je selbstverständlicher Frauenfußball in der Öffentlichkeit stattfindet, desto größer seien auch seine Entwicklungsmöglichkeiten, so die 17-Jährige.