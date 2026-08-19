Volkshochschule Villach präsentiert ihr neues Herbstprogramm

Von Portugiesisch bis künstliche Intelligenz bietet die VHS Villach im Herbst 296 Kurse. Im Fokus stehen Alltag, Beruf, Gesundheit und Wandel.

Von links: Markus Führer, VHS-Kursleiter im Fachbereich Gesundheit und Bewegung, Beate Gfrerer, Geschäftsführerin der Kärntner Volkshochschulen, Alessandra Bianchi, VHS-Sprachkursleiterin und Felicitas Wachschütz, Bezirksstellenkoordinatorin der VHS Villach

Wer sich im Herbst in Villach weiterbilden will, hat die Qual der Wahl unter anderem zwischen Sprachen, Bewegung, Kulinarik und künstlicher Intelligenz. Die Kärntner Volkshochschulen haben am Mittwoch, 19. August, ihr Programm für den Herbst und Winter vorgestellt. Allein in Villach umfasst es 296 Bildungsangebote. Kärntenweit sind 1122 Kurse an 93 Standorten und online geplant, geleitet von 635 Kursleiterinnen und Kursleitern.

Inhaltlich richtet sich das Programm auf Veränderungen aus, die Menschen im Alltag und im Beruf beschäftigen. Neben Gesundheit, Bewegung und Sprachen rücken digitale Bildung, psychische Gesundheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Teilhabe in den Mittelpunkt. „Bei der Programmplanung leitet uns eine zentrale Frage. Was brauchen Menschen heute und morgen, um ihr Leben, ihre Arbeit und gesellschaftliche, digitale, ökologische und soziale Veränderungen gut bewältigen zu können?“, sagt VHS-Geschäftsführerin Beate Gfrerer.

In Villach werden gerne Sprachen gelernt

In Villach bleibt der Sprachenbereich stark. 83 Kurse werden angeboten, erstmals ist auch Portugiesisch dabei. Hinzu kommen Gesundheits- und Bewegungsangebote, darunter kostenlose Kurse mit der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). Ausgebaut wird außerdem die Kulinarik mit 22 Kochkursen. Das Spektrum reicht von Kärntner Kasnudeln bis zu Sushi mit Wildkräutern und heimischem Fisch.

Auch künstliche Intelligenz, Natur und Nachhaltigkeit finden sich im Villacher Programm. Geplant sind ein Grundlagenkurs zu künstlicher Intelligenz, eine Naturreihe für Familien sowie die Frauenakademie.

Wie groß die Nachfrage nach Erwachsenenbildung ist, zeigen die Zahlen des Vorjahres. Rund 23.000 Teilnahmen wurden bei 2781 Bildungsangeboten gezählt. Im wachsenden Bereich digitale Kompetenzen waren es zuletzt 3550 Teilnahmen bei 414 Kursen.