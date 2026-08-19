So erhalten Oberkärntner Kinder Hilfe nach Trennung der Eltern

Im Herbst starten in Spittal die Gruppenangebote der gemeinnützigen Organisation Rainbows. Diese unterstützt seit 30 Jahren Kinder nach Scheidung der Eltern.

„Für uns stehen die Rechte und das Wohl des Kindes im Vordergrund“, erklärt Ulla Nettek, Rainbows-Landesleiterin aus Kärnten. Die gemeinnützige Organisation „Rainbows“ unterstützt Kinder nach Trennung oder Scheidung der Eltern. Schließlich verändert sich das Leben des Kindes durch eine Trennung der Eltern oft von Grund auf. „Wir können eine Trennung nicht ungeschehen machen. Aber wir können Kinder stärken, sie begleiten und sie dabei unterstützen trotz der herausfordernden Situation wieder positive Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln“, sagt Nettek. Leider sei eine pädagogische Begleitung von Kindern nach der Trennung der Eltern rechtlich nicht verankert.

© KK/Rainbows In der Gruppe haben alle Gefühle Platz

Mit Gleichaltrigen austauschen

Die Organisation Rainbows unterstützt Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren. Diese werden in Kleingruppen von speziell ausgebildetem Fachpersonal begleitet. „Das Besondere bei Rainbows ist, dass hier alle Gefühle Platz haben“, sagt Nettek. Für Jugendliche gibt es eigenen „Youth-Gruppen“, in denen sich die Jugendlichen in einem geschützten Rahmen mit Gleichaltrigen austauschen können. „Dabei können auch Wut, Trauer, Angst oder Schuld zum Vorschein kommen“, berichtet Nettek.

Eine Gruppe kommt bei einer Anmeldung von mindestens drei Kindern zustande. Diese beginnen im September beziehungsweise Oktober. Interessierte können sich unter Telefon 0676-848 380 900 oder per E-Mail: kaernten@rainbows.at melden.