Einziges Kärnten-Konzert: „Ich werde ganz allein spielen“
Zwischen Indie und Wienerlied: Der Nino aus Wien über sein neues Lo-fi-Album „Neubau alone“, zerissene Figuren und seinen Auftritt in Wolfsberg am 21. August.
Ihr neues Album „Neubau alone“ klingt ausgesprochen :o-fi und introvertiert. Wie haben Sie sich für diese Ästhetik entschieden?
Nino aus Wien: In Wahrheit ist das die Art, wie ich seit vielen Jahren im Keller aufnehme. Auch wenn ich neue Lieder schreibe, gehen sie erst einmal durch diese Sound-Ästhetik, bevor sie dann irgendwo anders landen, im Studio oder mit Band aufgenommen werden. Mir ist aufgefallen: Ich höre persönlich sehr gerne meine Lieder in diesem Sound. Auch der Gesang ist in einem anderen Modus. Es ist nicht dieser Live-Konzert-Gesangsmodus und auch nicht der Studiomodus, wenn du sagst: noch ein Take und noch ein Take, sondern wirklich so ein heimlicher Couch-Keller-Gesang. Mehr für mich oder in mich hinein.
Ich habe jetzt auch schon so viele Alben und kann nicht immer alles gleich machen. Diese innere Sehnsucht nach diesem Lo-fi-Sound war in letzter Zeit stark. Und mir kommt vor, es macht kaum jemand solche Alben in dieser Sound-Ästhetik. Wahrscheinlich auch zurecht, weil es nicht unbedingt radioförderlich ist. Man muss schon sehr tief im Untergrund wühlen in Wien, um solche Alben zu finden. Aber ich hatte einfach Lust drauf. Das ist halt auch eine Form meines musikalischen Lebens. Eigentlich immer schon. Dieses Skizzenhafte wollte ich einfach mal teilen.
Bruce Springsteens „Nebraska“ ist 1982 auf ähnliche Weise entstanden. Seine Plattenfirma war skeptisch. Mussten Sie sich auch durchsetzen?
Mein Label war auch eher irritiert, muss man sagen. Als ich dem Charlie Bader das Album gezeigt habe, hat er es nicht wahnsinnig wohlwollend aufgenommen. Aber damit muss man wohl rechnen, wenn man etwas macht, das von dem abweicht, was man die letzten Jahre gemacht hat. Ich persönlich finde es gar nicht so arg, weil ich das eigentlich die ganze Zeit mache. Ich zeige es nur bis jetzt niemandem. Ich wollte es einmal raushauen. Aber es hat überhaupt nichts mit Provokation zu tun. Es ist meine persönliche Vorliebe für diesen Lo-fi-Sound. Mittlerweile akzeptiert es das Label schon mehr, weil es anscheinend doch auch Leute mögen.
Dieses Skizzenhafte wollte ich einfach mal teilen.— Der Nino aus Wien
Man hört auf dem Album neben dem klassischen Singer-Songwriter auch Verzerrungen und Geräusche.
Voll. Ich komme ja schon eher aus diesem Indie-Bereich. Daniel Johnston könnte man erwähnen. Und ich spiele mich einfach gern mit Geräuschen und Sounds. Wenn eine Mundharmonika am Tisch liegt, blase ich auch einmal rein. Oder eine Krähenpfeife, um Krähenvögel anzulocken – die lag auch am Tisch, die habe ich dann verwendet. Alles ein bisschen verfremden, das macht halt Spaß. Es ist sehr verlockend, einen Verzerrer draufzulegen.
„Zerrissene Figuren“ wirkt besonders autobiografisch. Wie viel zerrissene Figur steckt in Ihnen als Künstler?
Man muss sich schon manchmal wieder ein bisschen zusammenkleben über die Jahre. Aber grundsätzlich bin ich jetzt gerade recht bei mir, recht nah bei mir. In dem Lied ist man ja auch immer man selbst, aber dann doch immer eine andere Version von sich selbst. 2003 oder 2010 war man wieder anders als 2020. Und das Zerrissene ist wahrscheinlich auch einfach eine Entwicklung. Manchmal muss man sich wohl ein bisschen zerreißen, um weiterzukommen.
Sie wechseln in dem Lied auch stark in den Dialekt. Liegt darin für Sie besondere Authentizität?
Authentizität würde ich jetzt nicht sagen. Das ist überhaupt ein schwieriges Wort für mich in der Kunst oder Musik. Es ist so ein sperriges Wort, das für mich gar nicht so passt zu dem, was man da macht. Ich singe gern im Dialekt, genauso gern wie in diesem wienerischen Hochdeutsch. Ich plane das auch wenig. Es kommt eher so, wie es gerade kommt. Für mich ist das eine nicht besser oder natürlicher als das andere.
Sie wollten ursprünglich Dichter werden.
Ja, mit 15 hatte ich schon so das Bild im Kopf: Ich werde jetzt ein Dichter oder so. Es haben mich auch alle irgendwie ausgelacht. Aber es war hilfreich, ein Bild vor mir zu haben, was ich werden will. Das Dichter-Sein hat mich fasziniert. Dichter wie Rimbaud – das waren schon Vorbilder. Und dann ist mir eine Gitarre in die Hand gefallen. Ich habe mich in die Musik verliebt. Ursprünglich dachte ich, ich werde nur Gedichte schreiben. Aber ich bin froh, dass ich sie singe oder Lieder singe und nicht nur lese. Ich glaube, das wäre mir zu langweilig geworden.
Mein erstes Lied habe ich mit 16 geschrieben, komischerweise mit einem Keyboard. Ich konnte nicht Keyboard spielen und kann es immer noch nicht. Das Lied hieß „Holidays“ und kam später auf ein Album. Wenn ich die Urversion heute hören würde, würde ich wahrscheinlich nur sagen: „Was für ein Scheiß.“
Am Freitag spielen Sie beim Sommerfest vom Container 25 in Wolfsberg. Was erwartet das Publikum?
Ich werde ganz allein spielen, nur mit einer Gitarre. Wahrscheinlich werde ich sitzen und Lieder aus verschiedenen Alben spielen – alte und neue. Ich entscheide meistens recht kurzfristig, was ich spiele, je nach Stimmung. Aber eher so eine bunte Mischung
Sommerfest Container 25
21. bis 22. August
Sandsteinweg 8, 9411 St. Michael
Mit Der Nino aus Wien, Tauchen, Gardens, Bull Nakano, Guilt Trip, Barbi Marković, Underlinedbrass, Sweety Nicks, Heimwerker, Subletvis, Grand Funk Disorient Express, 1Ton, Ausstellungen und Workshops
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Welche Rolle spielt für Sie der Ort, an dem Sie auftreten?
Ich bin schon ein ortsbezogener Mensch. Es macht für mich auch einen Unterschied, wo ich ein Lied schreibe. Aber ich respektiere jeden Ort gleich. Ich denke da manchmal ans Fußballspielen: Es gibt die großen Orte, das ist dann wie Champions-League-Qualifikation. Aber ein Cup-Auswärtsspiel ist genauso wichtig und muss genauso ernst genommen werden. Grundsätzlich mag ich kleine Orte sehr gern, vor allem wenn ich allein spiele. Ich glaube, der Container 25 wird mir sehr liegen.
Ich war mittlerweile in fast allen Gegenden Österreichs und bin aufgetreten. Eigentlich ist es meistens ein sehr netter Empfang, egal in welchem Bundesland. Auch wenn ich ein Wiener bin, werde ich überall grundsätzlich nett empfangen und habe auch in Kärnten immer schöne Erfahrungen gemacht. Ich spiele dort relativ selten im Vergleich zu anderen Bundesländern, aber es hat immer gut funktioniert. Kärnten hat eine interessante Szene – auch mit dem Fuzzstock Festival. Super Festival. Und Kulturhof Villach, das sind auch Freunde.
Hörprobe
Zur Person
Der Nino aus Wien, bürgerlich Nino Mandl, veröffentlichte 2008 sein Debütalbum und wurde vor allem mit seinen eigenwilligen, zwischen Wiener Dialekt, Indie und Liedermacherei angesiedelten Songs bekannt. 2016 gewann der heute 39-Jährige den Amadeus Austrian Music Award in der Kategorie Alternative Pop/Rock. Seine Musik veröffentlichte er auf dem Wiener Independent-Label Problembär Records. Im Mai 2020 erschien mit „Ocker Mond“ erstmals ein Album auf dem Label MedienManufaktur Wien. So auch sein aktuelles Album „Neubau alone“, erschienen am 14. August dieses Jahres.