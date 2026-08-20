Ihr neues Album „Neubau alone“ klingt ausgesprochen :o-fi und introvertiert. Wie haben Sie sich für diese Ästhetik entschieden?

Nino aus Wien: In Wahrheit ist das die Art, wie ich seit vielen Jahren im Keller aufnehme. Auch wenn ich neue Lieder schreibe, gehen sie erst einmal durch diese Sound-Ästhetik, bevor sie dann irgendwo anders landen, im Studio oder mit Band aufgenommen werden. Mir ist aufgefallen: Ich höre persönlich sehr gerne meine Lieder in diesem Sound. Auch der Gesang ist in einem anderen Modus. Es ist nicht dieser Live-Konzert-Gesangsmodus und auch nicht der Studiomodus, wenn du sagst: noch ein Take und noch ein Take, sondern wirklich so ein heimlicher Couch-Keller-Gesang. Mehr für mich oder in mich hinein.

Ich habe jetzt auch schon so viele Alben und kann nicht immer alles gleich machen. Diese innere Sehnsucht nach diesem Lo-fi-Sound war in letzter Zeit stark. Und mir kommt vor, es macht kaum jemand solche Alben in dieser Sound-Ästhetik. Wahrscheinlich auch zurecht, weil es nicht unbedingt radioförderlich ist. Man muss schon sehr tief im Untergrund wühlen in Wien, um solche Alben zu finden. Aber ich hatte einfach Lust drauf. Das ist halt auch eine Form meines musikalischen Lebens. Eigentlich immer schon. Dieses Skizzenhafte wollte ich einfach mal teilen.