Umgebaute Polizeiinspektion in Langenwang nimmt Betrieb auf

Nach nicht einmal sechs Monaten Bauzeit nimmt die Polizeiinspektion Langenwang am 26. August ihren Dienstbetrieb am neu errichteten Standort in der Grazer Straße auf.

Das bisherige Gebäude, in dem auch die Polizeiinspektion Langenwang untergebracht war, wurde von der Firma Kohlbacher abgetragen und innerhalb von nicht einmal sechs Monaten durch einen modernen Neubau ersetzt. Im neuen Gebäude finden künftig neben der Polizeiinspektion Langenwang auch wieder die Sparkasse sowie die Bäckerei Köck Platz.

Kurz vor der Inbetriebnahme machten sich Bezirkspolizeikommandant Franz-Kurt Grabenhofer, Polizeiinspektionskommandant Ronald Kompöck und Bürgermeister Rudolf Hofbauer vor Ort ein Bild von der neuen Dienststelle. Mit dem Neubau sollen den Bediensteten künftig moderne Räumlichkeiten für den täglichen Dienstbetrieb und den Kontakt mit der Bevölkerung zur Verfügung stehen.

Ab Mittwoch, den 26. August, nimmt die Polizeiinspektion Langenwang ihren regulären Dienstbetrieb im neuen Gebäude auf. Der Eingang befindet sich, wie bisher, auf der Rückseite des Gebäudes. Die offizielle Eröffnung ist für Ende Oktober vorgesehen. Dazu ist auch die Bevölkerung herzlich eingeladen. Nähere Informationen zum genauen Termin und zum Ablauf der Eröffnungsfeier werden noch bekannt gegeben.