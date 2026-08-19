Die neue Österreichische Auflagenkontrolle (ÖAK), die gerade die Zahlen für das erste Halbjahr 2026 veröffentlicht hat, bestätigt die klaren Spitzenpositionen für die Kleine Zeitung in der Steiermark und in Kärnten.

Wir sagen ein herzliches Dankeschön: Wie die Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das erste Halbjahr 2026 ausweisen, halten unsere Leserinnen und Leser nicht nur der Printausgabe die Treue, immer häufiger wird auch digital gelesen. Österreichweit wird für die Kleine Zeitung eine Verkaufsauflage (Durchschnitt Montag bis Samstag, inklusive E-Paper) von 235.159 Stück ausgewiesen. Damit ist die Kleine Zeitung nach der „Kronen Zeitung“ (Durchschnitt 491.770 Exemplare) die zweitgrößte Kauftageszeitung im Land. Dahinter folgen mit Abstand die „Oberösterreichische Nachrichten“ (Durchschnitt 88.922), der „Kurier“ (87.361 Stück) und stabil „Die Presse“ (65.698).

In der Gesamtbetrachtung der ÖAK für das erste Halbjahr 2026 bleibt einmal mehr für die Kleine Zeitung der hohe Anteil der abonnierten Auflage an der insgesamt verkauften Auflage beachtlich: Er beträgt 97,8 Prozent und ist damit österreichweit der Spitzenwert unter den Tageszeitungen und auch im internationalen Vergleich herausragend. Erfreulich ist der Zuspruch am digitalen Angebot: Die Kleine Zeitung behauptet sich mit durchschnittlich 62.469 Digitalabos inklusive E-Paper und 12.967 Digitalabos ohne E-Paper als Spitzenreiter

Die Nummer-eins-Position in der Steiermark wird für die Kleine Zeitung mit einer durchschnittlich verkauften Auflage von 159.921 Stück (Schnitt Montag bis Samstag) dokumentiert. Somit beträgt der Abstand zur Kronen Zeitung (87.752) im Schnitt mehr als 72.000 verkaufte Stück. Ebenso konnte die Kleine Zeitung in Kärnten ihre Rolle als führende Tageszeitung bestätigen und kommt auf 75.238 verkaufte Stück. Und liegt damit im Schnitt fast 23.000 Exemplare vor der „Krone“. Danke für die Treue!

Bei den Wochenmagazinen behauptet „Die ganze Woche“ ihren Spitzenplatz (die verkaufte Auflage beträgt 213.491 Stück im Durchschnitt), vor „TVmedia“ (125.694) und „ORF Nachlese“ (47.644). „profil“ (31.066) liegt noch hinter „Woman“ (40.055 Stück).