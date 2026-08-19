Über 30 Tote nach Minenunglück in Afrika

Bei einem Erdrutsch in einer Goldmine an der Grenze zwischen Kamerun und der Zentralafrikanischen Republik sind Behörden zufolge mindestens 33 Menschen ums Leben gekommen. Man gehe davon aus, dass zahlreiche weitere Bergleute verschüttet worden seien, sagte Julien Martial Asse, der Kommunalverwalter der kamerunischen Grenzstadt Garoua-Boulaï, in deren Nähe sich die Mine befindet. Der Erdrutsch der handwerklich betriebenen Abbaustätte ereignete sich am Dienstagmittag.

vor 55 Minuten 19. August 2026 um 09:18 Bangui Bergbau +1 Kamerun