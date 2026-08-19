Kärntner Gemeinde zahlt Baby- und Bienengeld auf eigene Kosten

In Mölbling werden Bienenzüchter, Sportler und auch Maturanten unterstützt. Insgesamt 14 verschiedene Fördermöglichkeiten gibt es. Wie kann man sich sowas als Gemeinde leisten?

Familien, Jugendliche, Vereine, aber auch Bienenzüchter, Feuerwehrleute und Leute, die sich gegen FSME impfen lassen bekommen in der Gemeinde Mölbling eine finanzielle Stütze. Insgesamt 14 Förderungen werden von der 1300 Einwohner Gemeinde ausgeschüttet, während andere Kommunen dieser Größenordnung jeden Cent dreimal umdrehen müssen. Wie ist das also möglich?

Sparsames Wirtschaften ist in diesem Fall das Gebot der Stunde. „In der Vergangenheit wurden in Mölbling keine Prestigebauten errichtet. Stattdessen wird darauf geachtet, zweckmäßig, nachhaltig und kostenbewusst zu investieren. Gleichzeitig wurde und wird bei der Infrastruktur kontinuierlich investiert – auch bei den Straßen gab und gibt es keinen Investitionsrückstand“, führt Bürgermeister Bernd Krassnig (Unser Mölbling – Liste für Alle) aus. Als Beispiel nennt die Gemeinde das alte Pfarrhaus, das zu einem Kindergarten umgebaut wurde. Selbst das Gemeindeamt befindet sich in einem bestehenden, älteren Gebäude, das seiner jetzigen Nutzung zugeführt wurde.

© Gert Köstinger Bernd Krassnig, Bürgermeister von Mölbling

Durch diese Maßnahmen kann sich die Gemeinde zahlreiche Förderungen für ihre Bürger gönnen. Jährlich werden rund 75.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darunter fällt auch der von der Gemeinde ins Leben gerufene „Baby-500er“. Dieser war eine Reaktion auf die Einstellung des Babygeldes vom Land Kärnten. Auch beim Heizkostenzuschuss hat die Gemeinde Verantwortung übernommen: „Nachdem das Land diese Unterstützung nicht mehr auszahlt, wurde vom Gemeinderat beschlossen, einen eigenen Heizkostenzuschuss für Gemeindebürger einzuführen.“

Unter den 14 Förderungen sind auch durchaus interessante Punkte angeführt. Die Förderung für die Herstellung einer Notstrom-Einspeisung (für Wasserversorger), Förderung beim C-Führerschein für Mitglieder der FF Meiselding, ein Zuschuss für ein Fahrsicherheitstraining sowie eine Bienenförderung. Bei letzterem fördert die Gemeinde 50 Prozent der Anschaffungskosten, wobei entsprechende Höchstgrenzen pro Bienenkönigin und in Bezug auf die Anzahl der Bienenstöcke gelten. „Damit unterstützen wir neben unseren Landwirtinnen und Landwirten auch die Imkerinnen und Imker in der Gemeinde. Sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Biodiversität und zur Bestäubung unserer Kultur- und Nutzpflanzen.“

Die Gemeinde erwirtschaftet laufend Überschüsse in der operativen Gebarung und ist somit nicht auf Zahlungen zur Abgangsdeckung vom Land Kärnten angewiesen. — Stefan Primosch , Leiter der Gemeindeaufsicht

Während viele Gemeinden den Rotstift bei den Förderungen ansetzten, scheint Mölbling eine der wenigen Ausnahmen zu sein. „In der Gemeinde Mölbling besteht nach wie vor eine andere Situation. Die Gemeinde erwirtschaftet laufend Überschüsse in der operativen Gebarung und ist somit nicht auf Zahlungen zur Abgangsdeckung vom Land Kärnten angewiesen. Die Gemeinde agiert grundsätzlich sehr sparsam, bildet aus den jährlichen Überschüssen entsprechend hohe Zahlungsmittelreserven ohne konkrete Zweckbindung und konnte sich bestimmte freiwillige Leistungen daher schon immer leisten“, erklärt Stefan Primosch, Leiter der Gemeindeaufsicht im Land Kärnten. „Solange die Gemeinde Mölbling nicht zur Abgangsgemeinde wird, kann sie autonom darüber entscheiden, welche Bereiche sie in welcher Höhe fördern möchte.“

Und so wie es aussieht, wird sich auch im kommenden Jahr nichts an der Liquidität der Gemeinde ändern. „Die Gemeinde hat das Jahr 2025 mit einem positiven Abschluss beendet. Auch für 2026 gehen wir davon aus, wieder einen positiven Abschluss zu erzielen“, sagt der Bürgermeister abschließend.