Sillianer Firma schlittert in die Pleite

Über das Vermögen der Firma „Sassi & Stone GmbH“ wurde ein Insolvenzverfahren eröffnet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 600.000 Euro.

Ob Arbeitnehmer von dem Insolvenzverfahren betroffen sind, ist aktuell nicht klar

Am Mittwoch wurde über das Vermögen der Sillianer Firma „Sassi & Stone GmbH“ ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Innsbruck eröffnet. Das Unternehmen wurde 2023 gegründet und hat sich auf den Handel von Baustoffen und Pflasterarbeiten spezialisiert.

Die Schuldnerin führt an, dass aufgrund einer hohen Schadenersatzforderung und Umsatzeinbußen den fälligen Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachgekommen werden kann. Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von zirka 600.000 Euro. Ab sofort können Gläubigerforderungen bis zum 5. Oktober über den KSV1870 angemeldet werden. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Alexander Katholnig bestellt.