Mindestens neun Tote bei Brand in Hotel in Ostindien

Bei einem Brand in einem Hotel in Indien sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach nach Angaben der Feuerwehr am frühen Mittwochmorgen im Billig-Hotel "Shika Inn" in Kolkata aus. Das Gebäude sei von dickem Rauch eingehüllt gewesen, sagte Feuerwehrchef Anuj Sharma. Mehrere der Opfer wurden demnach in den Toilettenräumen gefunden. Brandursache war nach ersten Erkenntnissen offenbar eine explodierende Klimaanlage.

© APA/AFP In diesem Gebäude kam es zu dem tödlichen Brand