Verkehrslage am Wörthersee: „Eine Schande für den Tourismus-Hotspot“

Enge Straßen und fehlende Radwege führen auf der Wörthersee-Süduferstraße zu Problemen unter Rad- und Autofahrern. Auch die Lesermeinungen sind geteilt.

Unklare Verkehrsführung und fehlende Radwege: Wer am Wörthersee-Südufer unterwegs ist, erlebt vor allem im Sommer keine schöne Zeit. Autofahrer und Radfahrer treffen auf engstem Raum zusammen und kommen sich dadurch auch in die Quere. Somit entstehen Situationen, die auf beiden Seiten Ärger auslösen. Das zeigen auch die Meinungen der Leserinnen und Leser zum Thema, das die Kleine Zeitung dieser Tage aufgegriffen hat.

Unisono einigt man sich darauf, dass das Auto- und Radfahren in den Sommermonaten nur wenig Freude bereitet. „Lebensgefährlich für normale Leute. Diese Region ist nicht mehr attraktiv“, schreibt ein Leser zum Artikel. „Eine Schande für den Tourismus-Hotspot Österreichs“, ist ein anderer User der Meinung.

Bei den Radfahrern sehe ich weniger das Problem, eher bei den Autofahrern, die oft in unübersichtlichen Kurven den Radfahrer überholen. — Usermeinung

Auf einen „Schuldigen“ einigt man sich dafür aber nicht, sondern wird vielmehr auf der jeweils anderen Seite ausgemacht. „Was nützt der beste Radweg, wenn er von Typen auf ihren ,Pseudo-Trainingsfahrten‘ nicht genutzt wird“, macht ein User seinen Unmut über Hobbyrennradfahrer kund. „Ich finde Freizeitradler sollten nur auf Radwegen unterwegs sein. Seit es E-Bikes gibt, trifft man sie überall, auch in den Bergen. Sie haben eine Geschwindigkeit von mehr als 30 km/h, das hat mit normalem Radeln nichts mehr zu tun“, schreibt ein weiterer Leser. „Auf Landstraßen und Bergstraßen hab ich mittlerweile Angst vor Radlern, da die absolut unberechenbar geworden sind, seit es E-Bikes gibt“, ergänzt ein weiterer User.

Als Autofahrer ist man heutzutage fast überall von der zunehmenden Freizeitspaß-Radlertruppe belästigt. — Usermeinung

Radfahrer würden Radwege benutzen, wenn diese in einem entsprechenden Zustand wären, versucht ein Leser zu kontern: „Meine Erfahrung zeigt mir, dass es in der Regel sicherer ist auf der Fahrbahn neben dem Radweg zu fahren, wenn man sportlich unterwegs ist. Eine durchgehende Radwegebenutzung würde ganz sicher die Unfallhäufigkeit erhöhen.“ „Es gibt so viele idyllische Radwege, doch sind die Beläge in Kärnten allgemein schlecht. Mit diesen Wegen sollte man lieber nicht in die Tourismuswerbung gehen“, schließt sich jemand dieser Meinung an.

Die Lösung liegt nicht in Verboten, sondern im gegenseitigen Respekt und der Einhaltung der Regeln durch alle Verkehrsteilnehmer. — Usermeinung

Ein Leser nimmt die Autofahrer in die Pflicht, die oft Radfahrer in unübersichtlichen Kurven überholen würden: „Das ist mir schon des Öfteren passiert auf dieser Strecke. Und plötzlich steht er frontal vor dir.“ Überhaupt sei Kärnten ein autofahrerfreundliches Land. „Das GTI-Treffen und das Denkmal eines VW beweisen die Huldigung der Verbrenner, die gleichzeitig die Mitursache der Erderwärmung sind“, zeigt ein Leser seine Ablehnung gegenüber Autos.

Einige Userinnen und User suchen auch Lösungen für das Problem, blicken dabei über den Tellerrand. „Man könnte sich den Mondsee und seine Radwege als Vorbild nehmen“, schlägt jemand vor. Auch Graz, wo Parkplätze reduziert und Markierungen hinzugefügt wurden, wird als positives Beispiel genannt.