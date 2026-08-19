Iran warnt Golfstaaten vor Unterstützung der US-Armee

Die iranische Armee hat die Golfstaaten vor einer Unterstützung der US-Streitkräfte gewarnt. Jeglicher Beistand, der dem US-Militär gewährt werde, komme einer Beteiligung an den Einsätzen der Vereinigten Staaten gleich, sagte Generalstabschef Ali Abdollahi am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur Mehr. Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen unter anderem auf US-Stützpunkte in der Region.

© APA/AFP Teheran will Beistand wie Beteiligung werten