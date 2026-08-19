Ukraine: Vier Tote nach russischem Drohnenangriff auf Bus

In der südukrainischen Stadt Cherson ist nach Angaben der dortigen Behörden ein Bus zum Ziel eines russischen Drohnenangriffs geworden. Dabei wurden am Mittwochmorgen vier Menschen getötet, wie Regionalgouverneur Olexandr Prokudin auf Telegram mitteilte. Vier weitere Personen seien verletzt ins Krankenhaus gebracht worden. Prokudin veröffentlichte zudem verschwommene Fotos, die einen gelben Bus mit blutverschmierten Stufen und zerbrochenen Fenstern zeigen.