Geier hinderte Kreta-Flieger am Abheben

Ein Gänsegeier hat den Start eines Fliegers auf der griechischen Urlaubsinsel Kreta verzögert. Der Pilot eines startbereiten Flugzeugs am Flughafen Heraklion entdeckte das Tier auf der Tragfläche, von wo es sich partout nicht wegbewegen wollte, wie die kretische Online-Zeitung Patris berichtete. Er informierte den Tower, der umgehend die Rettungskräfte auf die Startbahn schickte. Mit Hilfe einer Leiter konnten sich die Feuerwehrleute dem großen Vogel nähern.

© APA/AFP Kreta gilt als Hochburg von Gänsegeiern