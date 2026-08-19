Waldbrand in Ostbelgien laut Behörden "eingekreist"

Der massive Waldbrand in Ostbelgien nahe der Grenze zu Deutschland ist nach Behördenangaben "eingekreist" worden. Die Flammen breiteten sich nicht weiter Richtung Deutschland aus, sagte der Leiter der Krisenkommunikation der Provinz Lüttich, Tony Hosmans, am Mittwoch. Die Lage im Naturschutzgebiet Hohes Venn bleibe allerdings kompliziert, fügte Hosmans hinzu. Der Brand sei an mehreren Stellen wieder aufgeflammt. Im Tagesverlauf solle das Feuer unter Kontrolle gebracht werden.

© APA/AFP Der Brand fordert die Einsatzkräfte