ZZ-Top-Drummer Frank Beard gestorben

Der als langjähriger Schlagzeuger der US-Rockband ZZ Top bekanntgewordene Musiker Frank Beard ist tot. Bandmitglied Billy Gibbons gab am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram bekannt, er und Weggefährte Elwood Francis hätten "einen großartigen Freund und Mitarbeiter verloren, und die Welt hat einen der von Natur aus innovativsten Schlagzeuger und einen großartigen und wahren Sohn von Texas verloren". Laut dem Sprecher der Band, Bob Merlis, war Beard zuletzt in einem Hospiz.

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