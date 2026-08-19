Ältestes entdecktes "Odyssee"-Fragment in New York zu sehen

Vor dem Hintergrund des Erfolgs von Christopher Nolans Verfilmung von "Die Odyssee" zeigt das New Yorker Metropolitan Museum of Art ein besonderes Zeugnis des antiken Epos. Ausgestellt wird ein Papyrusfragment aus der Zeit von etwa 285 bis 250 vor Christus, das als das früheste bisher entdeckte schriftliche Fragment von Homers "Odyssee" gelte, hieß es von dem Museum.

"Es enthält drei Zeilen aus Buch 20, die im heute erhaltenen Standardtext nicht vorkommen, und ist ein materieller Beleg dafür, dass im 3. Jahrhundert v. Chr. lokale Varianten dieses berühmten Werkes existierten", so die renommierte Kultureinrichtung.

Das knapp 20 Zentimeter große Buch-Fragment wurde demnach 1902 in der Nekropole von el-Hibe in Ägypten ausgegraben und gelangte 1909 als Geschenk des "Egypt Exploration Fund" in den Besitz des 1870 gegründeten Museums. "Die bedeutendste Sammlung homerischer Texte in der hellenistischen Welt befand sich in der Bibliothek von Alexandria in Ägypten, der ersten umfassenden öffentlichen Bibliothek überhaupt", schreibt das Museum auf seiner Website.

Neben der "Ilias" gehört die "Odyssee" zu den bedeutendsten und ältesten Texten der Weltliteratur. Die beiden Homer zugeschriebenen Epen aus dem achten Jahrhundert vor Christus behandeln bis dahin vor allem mündlich überlieferte Stoffe aus der späten Bronzezeit, die noch einmal Jahrhunderte zurückliegt.

"Die Odyssee" hat in diesem Sommer Kino-Rekorde geknackt. In dem Film nach Homers Epos verkörpert Matt Damon den griechischen Helden Odysseus auf dessen jahrelanger, von Stürmen, Kämpfen und mythischen Gefahren geprägter Heimreise nach dem Trojanischen Krieg.