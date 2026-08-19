Unerbittlicher Interviewer: ORF-Journalist Armin Wolf ist 60

Zu ihm hat jeder Nachrichtenenthusiast im Land eine Meinung: Manche feiern ihn für seine Hartnäckigkeit, andere rollen angesichts der x-ten Nachfrage an wenig auskunftsfreudige Politikerinnen und Politiker die Augen. Unbestritten ist, dass Armin Wolf einer der bekanntesten und besten Journalisten des Landes ist, der seinen Interviewpartnern unermüdlich auf den Zahn fühlt und sie mitunter gehörig ins Schwitzen bringt. Am Mittwoch, 19. August, feiert er seinen 60. Geburtstag.

© APA/GEORG HOCHMUTH Armin Wolf ist einer der bekanntesten Journalisten des Landes