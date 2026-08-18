Zwölfjähriger in Tirol bei Bergtour rund 30 Meter abgestürzt

Ein zwölfjähriger Bub aus den Niederlanden ist Dienstagvormittag bei einer Bergtour mit seinem 46-jährigen Vater in Längenfeld im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) 20 bis 30 Meter über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt und bewusstlos liegen geblieben. Der Vater stieg daraufhin zu seinem verletzten Sohn ab und alarmierte die Rettungskräfte. Der Zwölfjährige wurde von der Crew eines Notarzthubschraubers geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen.