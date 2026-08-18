CL-Play-off-Hinspiele: Remis in Istanbul, Zagreb und Sofia

Mit den Champions-League-Millionen kann vorerst noch kein Team planen. In den Hinspiel-Partien des Play-offs gab es am Dienstag keinen Sieger. Fenerbahce und Lyon trennten sich 1:1, Dinamo Zagreb und Viking Stavanger 2:2, und Lewski Sofia gegen AEK Athen endete torlos. Das Pflichtspieldebüt von Felix Bacher für Lyon wurde erneut vertagt. Der um 4,3 Millionen Euro aus Estoril verpflichtete Tiroler Innenverteidiger sah die stimmungsvolle Angelegenheit von der Bank aus.

Die beiden Bundesliga-Neuzugänge der Franzosen, Mads Bidstrup (Salzburg) und Mohamed Ouedraogo (Altach), kamen im Finish zum Einsatz. Sie durften zunächst über die Führung jubeln. Der von Juventus ausgeliehene Lois Openda erzielte per Kopf nach Hereingabe von Corentin Tolisso sein erstes Tor für Lyon. Ein anderer Neuer besorgte per Einzelaktion das 1:1. Der frühere Manchester-United-Star Mason Greenwood schlug zwei, drei Haken und zimmerte den Ball ins Kreuzeck (47.). Die Türken, die in der vorherigen Qualifikationsrunde Sturm Graz bezwangen, versuchen das Königsklassen-Comeback nach 18-jähriger Absenz mit Millionen-Investitionen zu erzwingen. Mit Sturmtank Romelu Lukaku kamen sie dem Sieg am Ende näher. Lyon spielte zuletzt vor sieben Jahren in der Champions League.

In Zagreb schlugen die Heimischen aus der Anfangsnervosität von Viking Kapital. Ex-Rapidler Dion Beljo erzielte das 1:0 (6.) und bereitete das 2:0 durch Mateo Lisica (10.) vor. Norwegens Meister aber schlug noch vor der Pause zurück. Peter Christiansen (26.) und Zlatko Tripic (39.) verwerteten jeweils nach Vorarbeit des 20-jährigen Tobias Moi. Den späten Matchball für die überlegenen Kroaten vergab der frühere Bundesliga-Stürmer Smail Prevljak. Die Rückspiele steigen am 26. August.