Laut Kreisen drei Tote nach Houthi-Angriffen im Jemen

Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen hat jemenitischen Armeekreisen zufolge mit einem Raketenangriff auf die im Westen des Landes gelegene Provinz Hudaida mindestens drei Zivilisten getötet, darunter ein 13-jähriges Kind. Die Miliz habe zwei ballistische Raketen auf Bauernhöfe geschossen, hieß es weiter. Die Opferzahl sei vorläufig, die Behörden untersuchten den Vorfall. Der größte Teil der Provinz Hudaida wird von den Houthi kontrolliert.

© AFP A woman stands beside an injured child receiving treatment at a hospital following a reported Houthi drone strike in the Mash'a area of Hays, south of Hodeidah, on August 18, 2026. Yemen, which has been embroiled in more than a decade of civil conflict, last month became the latest country to be dragged into the Middle East war as the Iran-backed Houthis upended the 2022 truce with the Saudi-backed government, ramping up attacks on areas it holds. (Photo by Khaled ZIAD / AFP)