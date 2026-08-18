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Laut Kreisen drei Tote nach Houthi-Angriffen im Jemen
Die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz im Jemen hat jemenitischen Armeekreisen zufolge mit einem Raketenangriff auf die im Westen des Landes gelegene Provinz Hudaida mindestens drei Zivilisten getötet, darunter ein 13-jähriges Kind. Die Miliz habe zwei ballistische Raketen auf Bauernhöfe geschossen, hieß es weiter. Die Opferzahl sei vorläufig, die Behörden untersuchten den Vorfall. Der größte Teil der Provinz Hudaida wird von den Houthi kontrolliert.