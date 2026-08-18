Türkischer Abgeordneter bei Angriff mit Messer verletzt

Ein Abgeordneter der größten Oppositionspartei in der Türkei ist in seiner Heimatprovinz Gaziantep mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Der Abgeordnete Melih Meric sei auf der Straße mit Bürgern unterwegs gewesen und mit einer Person ins Gespräch gekommen, die Situation sei dann eskaliert, sagte der Provinzgouverneur Kemal Ceber der staatlichen Agentur Anadolu. Die Person habe auf Meric eingestochen, dieser sei ins Krankenhaus eingeliefert und operiert worden.