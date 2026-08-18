Frankreich weist zwei iranische Diplomaten aus

Frankreich wirft dem Iran einen Übergriff auf zwei französische Diplomaten vor und weist als Reaktion darauf zwei Botschaftsmitarbeiter der Islamischen Republik aus. Die Diplomaten seien zu unerwünschten Personen erklärt worden, teilte das französische Außenministerium mit. In den kommenden Tagen sollen sie Frankreich verlassen, wie Frankreichs Chefdiplomat Jean-Noël Barrot schrieb. Nach Angaben aus Frankreich dementierte Teheran den Übergriff.

© APA/AFP Paris greift durch