Meinl-Reisinger bespricht in Finnland hybride Bedrohungen

Die Sicherheitspolitik steht im Zentrum eines Besuchs von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) in Finnland. Sie tauscht sich am Mittwoch mit ihrer finnischen Kollegin Elina Valtonen in Helsinki über die europäische Sicherheitsarchitektur, die Stärkung der Resilienz und den Schutz vor hybriden Bedrohungen, Desinformation und Fake News aus. Finnland gab nach Russlands Überfall auf die Ukraine seine Bündnisfreiheit auf und trat 2023 gemeinsam mit Schweden der NATO bei.

© APA/BARBARA GINDL Meinl-Reisinger bespricht Sicherheitsfragen in Finnland