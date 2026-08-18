Wechsel von Weltmeister Rodri zum FC Barcelona fix

Der Wechsel von Spaniens Weltmeisterkapitän Rodri von Manchester City zum FC Barcelona ist endgültig perfekt. Wie Barca am Dienstag mitteilte, erhält der 30-Jährige bei den Katalanen einen Vertrag bis zum Sommer 2030. "Es ist ein Traum, hier zu sein und für Barcelona zu spielen", sagte Rodri schon vor dem endgültigen Vollzug. "Wir wollen alles gewinnen." Mit dem Mittelfeldstrategen steigen die Chancen des Teams von Trainer Hansi Flick auf den Gewinn der Champions League.

© APA (AFP) Weltmeister Rodri verstärkt den FC Barcelona