Pensionist überschlug sich in Kärnten mit Auto: Schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall auf der Gailtal Bundesstraße wurde ein 75-jähriger Fahrzeuglenker schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins BKH Lienz geflogen.

Der Verletzte wurde mit dem "ARA-3" ins BKH Lienz gebracht

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Gailtal Bundesstraße (B 111). Aus bisher noch nicht bekannten Gründen überschlug sich ein 75 Jahre alter Fahrzeuglenker aus Oberösterreich - im Fahrzeug befand sich noch eine 72 Jahre alte Beifahrerin, ebenfalls aus Oberösterreich - dort mit seinem Auto. Der Lenker war zum Unfallzeitpunkt in Richtung Kötschach unterwegs.

Der 75-Jährige wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 ins BKH Lienz geflogen. Die Beifahrerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ebenfalls ins BKH Lienz gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Kötschach, St. Jakob, St. Lorenzen und Grafendorf mit 35 Personen.