Bewaffnete töten in Nigeria mindestens 24 Menschen

Bewaffnete haben im nigerianischen Bundesstaat Plateau laut Augenzeugen mindestens zwei Dutzend Menschen getötet. "Wir schliefen gerade, als wir Leute in unserer Nachbarschaft schreien hörten", sagte Mathew Joseph aus dem Dorf Bin-Per im Verwaltungsbezirk Mangu der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag. Ihm zufolge hatten die Angreifer Macheten und Schusswaffen bei sich und töteten 24 Menschen. "Bevor sie zu uns kamen, konnten wir fliehen", sagte Joseph.

© APA/AFP Nigerianische Soldaten im Nordosten des Landes