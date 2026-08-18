Tote und Verletzte bei Israel-Angriff in Gaza

Im Gazastreifen sind Dienstagabend palästinensischen Angaben zufolge sechs Menschen bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen. Israels Armee teilte mit, sie habe mehrere Kommandanten der islamistischen Terrororganisation Hamas im Viertel Al-Shati in Gaza-Stadt ins Visier genommen. Diese hätten Angriffe auf israelische Soldaten in dem Küstengebiet geplant. Mitarbeiter des für die Opfer zuständigen Shifa-Krankenhauses teilten mit, es habe auch mehrere Verletzte gegeben.

© AFP TOPSHOT - Salvage workers scrap steel rods from the rubble of a building that was destroyed during Israel's war against Hamas in Gaza, to use the recycled remains in the future, in Gaza City on August 16, 2026. The Palestinian Islamist group Hamas had said on August 15 that it asked the US-backed Board of Peace to "compel" Israel to implement its obligations under the first phase of the US-brokered ceasefire plan in Gaza and to approve the roadmap for its second phase, after its leader met with the US president's envoy Jared Kushner in Egypt. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)