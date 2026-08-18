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Tote und Verletzte bei Israel-Angriff in Gaza
Im Gazastreifen sind Dienstagabend palästinensischen Angaben zufolge sechs Menschen bei einem israelischen Angriff ums Leben gekommen. Israels Armee teilte mit, sie habe mehrere Kommandanten der islamistischen Terrororganisation Hamas im Viertel Al-Shati in Gaza-Stadt ins Visier genommen. Diese hätten Angriffe auf israelische Soldaten in dem Küstengebiet geplant. Mitarbeiter des für die Opfer zuständigen Shifa-Krankenhauses teilten mit, es habe auch mehrere Verletzte gegeben.