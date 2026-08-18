Syrien meldet israelische Angriffe auf Militärflugplatz

Das israelische Militär hat nach syrischen Angaben einen Militärflugplatz im Nordwesten Syriens angegriffen. Das Außenministerium verurteilte die Angriffe von Dienstagfrüh als Verletzung seiner Souveränität. Die Angriffe seien eine gefährliche Eskalation, die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region bedrohe, hieß es. Schäden oder Verletzte wurden nicht gemeldet. Israels Armee wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Angelegenheit äußern.

© APA/AFP (FILES) A member of Syrian government forces, stands guard the Abu Duhur military air base area in Idlib province, on January 21, 2018. Syria's foreign ministry condemned what it said was an unjustified Israeli attack on an air base in the country's northwest on August 18, 2026, while Israel has not commented on the incident. (Photo by George OURFALIAN / AFP)