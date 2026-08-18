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Syrien meldet israelische Angriffe auf Militärflugplatz
Das israelische Militär hat nach syrischen Angaben einen Militärflugplatz im Nordwesten Syriens angegriffen. Das Außenministerium verurteilte die Angriffe von Dienstagfrüh als Verletzung seiner Souveränität. Die Angriffe seien eine gefährliche Eskalation, die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region bedrohe, hieß es. Schäden oder Verletzte wurden nicht gemeldet. Israels Armee wollte sich auf Nachfrage nicht zu der Angelegenheit äußern.