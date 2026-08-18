Laut IAEA "einige Tonnen Nuklearmaterial" in Syrien gefunden

Mitarbeiter der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) haben bei einem Inspektionsbesuch in Syrien "einige Tonnen Nuklearmaterial" an einem Ort gefunden, den die Organisation bisher nicht auf dem Schirm hatte. Die Übergangsregierung in Damaskus habe die "mutige Entscheidung" getroffen, die IAEA auf den Fundort aufmerksam zu machen, woraufhin "wir den Ort aufsuchen konnten", erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi am Dienstag in Damaskus.

© APA/AFP Rafael Grossi, Director General of the International Atomic Energy Agency (IAEA) smiles during a meeting with Japan's Foreign Minister Toshimitsu Motegi at the Ministry of Foreign Affairs in Tokyo on June 26 ,2026. (Photo by Philip FONG / AFP)