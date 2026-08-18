ABC verklagt US-Medienaufsichtsbehörde

Der US-Fernsehsender ABC hat die Medienaufsichtsbehörde FCC wegen eines drohenden Lizenzentzugs verklagt. Der Sender wirft der FCC in der am Dienstag bei einem Bundesgericht in Washington eingereichten Klage eine "Vergeltungskampagne" auf Betreiben der Regierung von US-Präsident Donald Trump vor. Diese Kampagne habe "einen einzigen Grund": Die Trump-Regierung "missbilligt, was ABC sendet". Die Angriffe hätten immer weiter zugenommen.

© APA/AFP/GETTY SAN FRANCISCO, CALIFORNIA - JUNE 23: An office building for KGO-TV, ABC’s channel 7 news affiliate, is seen on June 23, 2026 in San Francisco, California. KGO-TV is undergoing an FCC license renewal review that could determine whether the station stays on the air. Heather Diehl/Getty Images/AFP (Photo by Heather Diehl / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)