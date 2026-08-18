Toter bei Drohnenexplosion nahe AKW Saporischschja

Bei der Drohnenexplosion an einer Bushaltestelle für Mitarbeiter des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist am Dienstag ein Mensch getötet worden. Zudem seien 15 weitere Personen verletzt worden, darunter drei schwer, teilte die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) unter Berufung auf den Werkleiter mit. Der Leiter des von russischen Truppen besetzten Kraftwerks bezeichnete das Geschehen demnach als das "schlimmste Ereignis, von dem das Werk bisher betroffen war".