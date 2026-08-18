US-Rapper Kanye West plant zwei Shows in Russland

Der umstrittene US-Rapper Ye, auch bekannt als Kanye West, hat mitten in Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine zwei Shows für Oktober in St. Petersburg angekündigt. Möglich sei auch ein Treffen des Musikers mit Kremlchef Wladimir Putin, wenn es in den Terminkalender des Präsidenten passe, sagte die Parlamentsabgeordnete Swetlana Schurowa. Zuvor hatten die Organisatoren mitgeteilt, dass West von einem solchen Treffen "träume".

© APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA US-Rapper Kanye West will zwei Konzerte in St. Peterburg geben