Autolenker bei Kollision mit Lkw in Kärnten schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Dellach am Millstätter See wurde ein 74-jähriger Autolenker schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein 62-jähriger kroatischer Staatsangehöriger lenkte am Dienstag gegen 11.10 Uhr einen Lkw auf der Millstätter Bundesstraße (B 98) im Ortsgebiet von Dellach am Millstätter See in Fahrtrichtung Millstatt. Zur selben Zeit fuhr ein Pesnionist (74) aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit seinem Auto auf der Obermillstätter Landesstraße (L 17) in Richtung Dellach. Im Kreuzungsbereich der beiden Straßen kam es zu einer rechtwinkeligen Kollision der Fahrzeuge.

Der 74-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Er musste von der Feuerwehr mit einer Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber ARA 3 ins LKH Villach geflogen. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Millstatt und Matzelsdorf mit 20 Personen.