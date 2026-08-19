Nach Wohnungskauf: Streit um verfärbtes Parkett landet vor Gericht

Im April 2023 legte sich ein Niederösterreicher eine neue Wohnung zu. Kurze Zeit später stellte er Verfärbungen am Parkettboden fest und klagt jetzt die Klagenfurter Baufirma auf Preisminderung.

Die Freude auf die neue Eigentumswohnung war groß, war aber nicht von langer Dauer. Denn schon kurz nach dem Einzug verfärbte sich der frisch verlegte Parkettboden. Jetzt klagt der Eigentümer aus Niederösterreich den Verkäufer, ein Kärntner Bauunternehmen, auf Preisminderung in der Höhe von 4000 Euro.

Im Jahr 2022 wurde die Anlage mit Wohnungen vom Bauunternehmen mit Firmensitz in Klagenfurt errichtet und fertiggestellt. Im April 2023 kaufte der Niederösterreicher die rund 60 Quadratmeter große Wohnung. Schon kurze Zeit später stellte er stellenweise dunkle Verfärbungen am Parkettboden fest. Unter seinem Mieter, der ein Jahr später die Wohnung bezog, verschlimmerte sich die Situation.

Mängel im Übergabeprotokoll

Jetzt treffen sich Käufer und Verkäufer am Bezirksgericht Klagenfurt wieder und es steht Aussage gegen Aussage. Der Eigenheimbesitzer geht nämlich von einem nicht ordnungsgemäß verlegten Boden aus, das Bauunternehmen spricht von einem mangelnden Lüftungsverhalten des Käufers beziehungsweise dessen Mieter. „Wir haben nichts falsch gemacht", erklärt die Rechtsanwältin der Baufirma. „Wir auch nicht“, entgegnet der Anwalt des Klägers. „Bei der Übergabe wurden zwar Verfärbungen am Geländer und lockere Steine angemerkt, aber keine Verfärbungen am Boden“, liest die Richterin aus dem Übergabeprotokoll heraus.

Woher die Verfärbungen kommen und wer dafür verantwortlich ist, muss jetzt ein Sachverständiger klären. Der Aufwand hierfür ist enorm. Der Parkettboden und der darunter liegende Estrichboden müssen nämlich angebohrt werden. Geklärt werden muss, ob Baumaterial verwendet wurde, das alkalische Substanzen enthält. Eine außergerichtliche Lösung wurde vom beklagten Bauunternehmen trotz nochmaliger Nachfrage abgewiesen.