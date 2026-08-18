Mann aus Flugzeug gesaugt: Waren Vögel oder Materialermüdung schuld?

Bei einem Ryanair-Flug zerbarst ein Fenster, ein Passagier wurde herausgesaugt und blieb im Fenster stecken. Erste Untersuchungsergebnisse zur Unfallursache veröffentlicht.

Der 61-jährige Serbe Ljubiša Karović wurde im Juli fast aus einem Flugzeug gesaugt. Er überlebte wohl nur deshalb, weil er am Sitzplatz angeschnallt war. Kopf, Brust und beide Arme ragten aus dem Flieger. Der Mann saß am 10. Juli auf einem Fensterplatz des Ryanair-Fluges FR1879 von Thessaloniki in Griechenland nach Memmingen in Deutschland, als das Fenster der Maschine zerbarst.

„Fan Blade Out“ beim Steigflug

Bei dem dramatischen Zwischenfall haben Teile eines ausgefallenen Triebwerks den Rumpf der Boeing 737 durchschlagen, ein Fenster zerstört und einen Druckabfall in der Kabine ausgelöst. Das teilte nun die US-amerikanische Behörde zur Untersuchung von Verkehrsunfällen NTSB in einem vorläufigen Bericht mit. Die Rede war von einem „Fan Blade Out“ beim Steigflug. Dabei wurde ein Passagier aus dem Fenster gezogen.

Die Ursache für den Druckabfall ist weiterhin Gegenstand von Ermittlungen. Die Crew habe in etwa fünf Kilometern Höhe eine Warnanzeige wegen starker Vibrationen am Triebwerk Nr. 2 erhalten. „Die Piloten hörten einen lauten Knall“, hieß es. „Während die Flugbesatzung den Zustand des Triebwerks überprüfte, ertönte der Warnalarm für einen Luftdruckabfall in der Kabine. Die Piloten setzten ihre Sauerstoffmasken auf, erklärten einen Notfall und leiteten einen sofortigen Sinkflug ein.“

Schwerverletzter Passagier steckte im Fenster fest

Auch im Kabinenraum hätten Passagiere ihre Sauerstoffmasken aufgesetzt. „Ein Flugbegleiter bemerkte, dass der Passagier auf Sitz 11F teilweise in einem beschädigten Kabinenfenster feststeckte und das gesamte Fenster fehlte.“ Passagiere hätten den Verletzten zurück in die Kabine gezogen. Ein unter den Fluggästen anwesender Arzt habe sich dann um den Mann gekümmert. „Er war drei Minuten lang außerhalb des Flugzeuges, bevor es anderen Passagieren gelungen war, ihn wieder hineinzuziehen“, sagte Vasilis Tsiaras, Anwalt des Opfers. Es sei ein schrecklicher Anblick gewesen, immer wieder habe der 61-Jährige danach sein Bewusstsein verloren: „Sein Gesicht sah völlig unnatürlich und deformiert aus. Geschwollen und entstellt. Sein Kopf sah aus wie ein Schwamm“. Das herausgebrochene Fenster sei dann mit einer Metallbox abgedeckt worden und die Maschine nach Thessaloniki zurückgekehrt.

Vogelschwarm oder Materialermüdung?

An dem betroffenen Triebwerk hätten Ermittler Vogelreste gefunden. Ob ein Vogelschlag zu dem Zwischenfall führte, ist aber unklar. In den vorangegangenen zwölf Monaten seien vier Vogelschläge für das gleiche Triebwerk gemeldet worden, ein Schaden habe aber nicht festgestellt werden können. Es seien auch Merkmale, die auf Materialermüdung hinweisen könnten, gefunden worden.

Die US-Behörde untersuche den Vorfall, weil die zuständige griechische Behörde den Fall an das NTSB abgegeben habe, hieß es in dem Bericht. Neben dem Fenster sei auch die Rumpfhaut des Fliegers beschädigt worden.